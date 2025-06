Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Lucas Vazquez przymierzany do Fenerbahce Stambuł

Real Madryt nie przedłużył wygasającego kontraktu z Lucasem Vazquezem, który odejdzie z drużyny Królewskich po zakończeniu niedawno rozpoczętych Klubowych Mistrzostw Świata. 33-letni Hiszpan będzie dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu, co sprawia, że jest łakomym kąskiem na rynku. W poprzednich tygodniach wahadłowy był łączony z Espanyolem Barcelona, Sevillą oraz Al-Qadisiyah FC. W ekipie z Arabii Saudyjskiej mógłby liczyć na astronomiczne zarobki.

Z najnowszych informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Yagiza Sabuncuoglu wynika, że nową opcją dla Lucasa Vazqueza jest przeprowadzka do Fenerbahce Stambuł. Turecki klub wykazuje poważne zainteresowanie sprowadzeniem prawego obrońcy, którego w szeregach ekipy Żółtych Kanarków widziałby Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec chce przebudować swój zespół, by tym razem do końca walczyć z Galatasaray Stambuł o tytuł mistrzowski.

Dziewięciokrotny reprezentant Hiszpanii jest wychowankiem Realu Madryt, w którym spędził niemal całą dotychczasową karierę. Mierzący 173 centymetry piłkarz w sezonie 2014/2015 grał w wyżej wspomnianym Espanyolu Barcelona, ale błyskawicznie został odkupiony przez stołeczny klub. 33-latek to bardzo utytułowany zawodnik, który może pochwalić się pięciokrotnym triumfem w Lidze Mistrzów, czterema trofeami za mistrzostwo La Ligi oraz wygraniem Pucharu Hiszpanii.