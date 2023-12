IMAGO / Ricardo Fernandes Na zdjęciu: Lucas Beraldo

Paris Saint-Germian bacznie obserwuje rynek brazylijski

Lucas Beraldo w zimowym okienku ma wzmocnić obronę paryżan

Sao Paulo na sprzedaży stopera zarobi 20 milionów euro

Lucas Beraldo dogadał się z PSG, transfer na ostatniej prostej

Fabrizio Romano napisał swoje słynne “here we go”, czym potwierdził transfer Lucasa Beraldo do Paris Saint-Germain. Mistrz Francji porozumiał się już z Sao Paulo co do kwoty transakcji, która wyniesie 20 milionów euro.

Warunki indywidualne zostały natomiast ustalone kilka dni wcześniej. Teraz oba kluby przygotowują dokumenty, aby jak najszybciej złożyć pod nimi niezbędne podpisy. 20-letni Brazylijczyk występuje na pozycji stopera.

Środkowy obrońca w zakończonym niedawno sezonie rozegrał 48 meczów i strzelił 1 bramkę.