Peter Schatz / LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luca Netz i Claudio Ranieri

Luca Netz wzbudził zainteresowanie Romy

Aktualny sezon nie jest udany w wykonaniu Romy, która zawodzi zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i europejskich pucharach. Drużyna Giallorossich zajmuje dopiero 12. miejsce w tabeli Serie A, natomiast w klasyfikacji Ligi Europy plasuje się na 14. pozycji w stawce. Zatem włoski klub niemal na pewno będzie aktywny w zimowym oknie transferowym. Ekipa ze Stadio Olimpico, wzmacniając skład, może uratować fatalną kampanię.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, AS Roma wykazuje zainteresowanie sprowadzeniem Luki Netza z Borussii Monchengladbach. Włoski gigant podobno jest gotowy zaoferować za tego zawodnika ponad 10 milionów euro. 21-latek występuje na pozycji lewego obrońcy, a w tym sektorze boiska bez wątpienia przydałoby się poważne wzmocnienie zespołowi prowadzonemu przez Claudio Ranieriego.

Warto dodać, że AS Roma to niejedyny włoski klub, który zagiął parol na zdolnego bocznego defensora. Podobne zamiary ma bowiem również AC Milan, z którym rzymianie powalczą o pozyskanie utalentowanego wahadłowego. Luca Netz jest młodzieżowym reprezentantem Niemiec i wiele wskazuje na to, że wkrótce otrzyma szansę w seniorskiej drużynie narodowej. Bilans wahadłowego w obecnym sezonie to 8 meczów oraz 1 asysta.

Wartość rynkowa lewego obrońcy wynosi aktualnie około 8 milionów euro.