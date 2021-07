Joaquin Correa może tego lata trafić o Premier League. O jego pozyskanie rywalizują Arsenal oraz Tottenham.

Joaquin Correa znalazł się na celowniku klubów z Premier League

Pozyskaniem gracza Lazio zainteresowani są Arsenal oraz Tottenham

Argentyńczyk wyceniany jest na 30 milionów euro

Triumfator Copa America może zagrać w Premier League

Lazio w sezonie 2021/2022 prowadzić będzie Maurizio Sarri. Doświadczony włoski trener na wrócić z rzymskim zespołem do czołówki Serie A. Szkoleniowiec ten ma już listę zawodników, których chętnie zobaczyłyby na Stadio Olimpico. Biancocelesti mają jednak ograniczone możliwości finansowe, więc muszą najpierw sprzedawać.

Piłkarzem, który może pozwolić Lazio uzyskać dość spory zastrzyk gotówki jest Joaquin Correa. Argentyńczyk to aktualny triumfator Copa America. Na Półwyspie Apenińskim występuje od trzech lat. W Serie A rozegrał już ponad 100 spotkań. Strzelił w nich 25 goli i zaliczył kilkanaście asyst. Jego pozyskaniem rzekomo zainteresowane było Paris Saint-Germain, jednak temat ucichł w ostatnich dniach.

Corriere dello Sport twierdzi, że do gry o pozyskanie 26-latka wchodzą dwa londyńskie ekipy z Premier League, czyli Arsenal i Tottenham. Kanonierzy poszukują wzmocnień, by zakwalifikować się do kolejnej edycji europejskich pucharów. Correa to dobry kandydat, gdyż jest bardzo uniwersalnych graczem i może występować na wielu pozycjach. Z kolei Koguty może upuścić Harry Kane. Jeżeli spełniłby się ten scenariusz, konieczne byłyby sprowadzenie zawodnika, który mógłby chociaż częściowo wypełnić po nim lukę. Portal Transfermarkt wycenia Argentyńczyka na 30 milionów euro. Jego umowa z Lazio jest ważna do 30 czerwca 2024 roku.

