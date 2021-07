Arsenal szuka wzmocnień, by skutecznie rywalizować o powrót do czołówki Premier League. Jednym z kandydatów jest Tammy Abraham. Kanonierzy są gotowi spełnić jego oczekiwania finansowe.

Arsenal kontynuuje transferową ofensywę

Na Emirates Stadium może trafić Tammy Abraham

Kanonierzy są gotowi spełnić finansowe wymagania 23-letniego napastnika Chelsea

Arsenal chce pozyskać piłkarza od lokalnego rywala

Letnie okno transferowe nabiera tempa i jesteśmy świadkami coraz ciekawszych i droższych transferów. Podobnie jest w przypadku Arsenalu, który dokonał już dwóch wzmocnień. Na Emirates Stadium sprowadzono dwóch 21-latków. Barwy Kanonierów reprezentować będą lewy obrońca Nuno Tavares i środkowy pomocnik Albert Sambi Lokonga. Ich pozyskania kosztowało londyńską ekipę blisko 27 milionów euro.

Arsenal planuje już kolejne transfery. Brytyjskie media twierdzą, że Kanonierzy zapłacą 50 milionów funtów za Bena White’a. Ponadto na celowniku drużyny Mikela Artety jest Tammy Abraham. Anglik aktualnie broni barw Chelsea, ale nie ma okazji, by robić to regularnie. Thomas Tuchel woli bowiem stawiać na innych graczy. W minionej kampanii 23-latek pojawił się na boisku 32 razy. 12 razy wpisał się na listę strzelców. Dołożył także sześć asyst.

Abraham pragnie regularnej gry, więc może chcieć zmienić klub. Zainteresowanie nim wyrażał West Ham United, a także Aston Villa. Nie wiadomo jednak, czy drużyny te zdołałyby spełnić finansowe wymagania zawodnika. Arsenal jest gotów, by to uczynić. Abraham zarabia aktualnie około 80 tysięcy funtów tygodniowo. Na Emirates Stadium ma dostać 125 tysięcy funtów tygodniowo. Kanonierzy są chętni na wypożyczenie 23-latka, a Chelsea może przystać na to rozwiązanie.

