fot. ŁKS Łódź Na zdjęciu: Michał Mokrzycki

ŁKS poinformował, że ich barwy w rundzie wiosennej, będzie reprezentował Michał Mokrzycki. Pomocnik trafił do Łodzi z Płocka.

Wisła Płock wypożyczyła swojego pomocnika

Michał Mokrzycki wiosnę spędzi w Fortuna 1. Lidze

Po piłkarza sięgnął ŁKS Łódź

Lider Fortuna 1. Liga ogłosił pierwszy transfer

W drugim tygodniu lutego do rywalizacji wrócą przedstawiciele Fortuna 1. Liga. Kluby aspirujące do awansu jak Ruch, czy Wisła, nie próżnują na rynku transferowym. Aktywny zaczął być też lider zaplecza Ekstraklasy, czyli ŁKS Łódź.

Do drużyny Kazimierza Moskala dołączył defensywny pomocnik Wisły Płock. Łodzianom w awansie do Ekstraklasie pomoże Michał Mokrzycki. Defensywny pomocnik zimą zagrał dla Nafciarzy tylko cztery razy. Stąd też 25-latek dostał zgodę na wypożyczenie do ŁKS-u. Nowy nabytek łodzian zdradził jaki ma cel w nowym klubie.

– Do drużyny ŁKS-u chciałbym wnieść na pewno dużo jakości i charakteru, którego nigdy na boisku mi nie brakuje. Wiosną chciałbym rozegrać wiele dobrych spotkań na pierwszoligowych boiskach. To jest mój cel. Słyszę ŁKS, myślę… duży klub, który zapisał się w historii polskiej piłki. To także kibice, którzy przychodzą licznie na trybuny oraz piękny stadion, który niedawno został otwarty – powiedział Michał Mokrzycki.

