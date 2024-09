Liverpool znalazł następcę Van Dijka. Idealny kandydat

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Loic Bade zastąpi Van Dijka? Liverpool obserwuje obrońcę

Virgil van Dijk zdecydował, że chce zostać w Liverpoolu i niebawem ma zamiar przedłużyć kontrakt o kolejny rok. Takie informacje przekazał renomowany serwis Sky Sports. Jednak mimo tego The Reds nie przestają poszukiwać następcy Holendra, wiedząc, że mam on już 33 lata i małymi krokami zbliża się do końca kariery. Klub nie chciałby zostać w przyszłości bez żadnej alternatywy.

Według najnowszych doniesień hiszpańskiego portalu Fichajes na radarze Liverpoolu znalazł się utalentowany obrońca Sevilli. Mianowicie chodzi o Loica Bade, który dysponuje podobnymi warunkami fizycznymi do Van Dijka i przypomina go swoim stylem gry. Z tego powodu mówi się, że jest to idealny kandydat do zastąpienia Holendra.

Loic Bade ma za sobą dość udany sezon 2023/2024, w którym zanotował ponad 30 meczów, będąc zawodnikiem pierwszego składu. Gdyby nie kontuzja, to jego bilans mógłby być zdecydowanie lepszy. W defensywie Sevilli francuski stoper był wyróżniającą się postacią i udowodnił, że oprócz obrony potrafi sobie radzić również w wyprowadzeniu piłki.

Francuz jest obecnie wyceniany na około 14 milionów euro, a więc Liverpool wciąż ma szansę sprowadzić go za stosunkowo niską cenę. Oczywiście jeśli piłkarz utrzyma poziom, to w 2025 roku może być wart o wiele więcej i wówczas The Reds będą musieli się zastanowić jeszcze raz.

