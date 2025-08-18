Liverpool ma dość. Postawili ultimatum ws. transferu Isaka

Liverpool powoli traci cierpliwość ws. transferu Alexandra Isaka. Jak donosi Sacha Tavolieri władze The Reds wyznaczyli ostateczny termin transakcji. Jeśli Newcastle nie przyjmie oferty, Szwed nie zmieni klubu.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Transfer Alexandra Isaka do Liverpoolu pod znakiem zapytania

Liverpool, choć ma za sobą niesamowite okno transferowe, wciąż pracuje nad następnymi wzmocnieniami. Między innymi prowadzone są rozmowy dot. pozyskania napastnika oraz środkowego obrońcy. Wymarzoną dziewiątką na Anfield Road jest Alexander Isak z Newcastle. Rozmowy pomiędzy klubami trwają od kilku tygodni, lecz wciąż brakuje ostatecznego porozumienia.

Na zmianę klubu naciska przede wszystkim sam piłkarz. Isak miał otwarcie poinformować swoje najbliższe otoczenie, że nie wyobraża sobie kontynuowania kariery w Newcastle. Problem jednak w tym, że The Magpies odrzucili ofertę przekraczającą 100 milionów euro.

Z informacji, które podał Sacha Tavolieri wynika, że Liverpool zaczyna tracić cierpliwość. Mistrz Anglii ma dość przeciągających się negocjacji i postanowił postawić ultimatum. Newcastle otrzymał czas do końca przyszłego tygodnia, aby podjąć decyzję ws. sprzedaży reprezentanta Szwecji. Jeśli nie dojdzie do całkowitego porozumienia The Reds zerwą negocjację i zrezygnują z transferu Isaka.

Isak podczas pobytu na St. James Park rozegrał 109 spotkań, w których zdobył 62 gole. Sroki sprowadziły go latem 2022 roku z Realu Sociedad, płacąc za niego 70 milionów euro. Aktualnie jego wartość rynkowa to ok. 120 mln euro.