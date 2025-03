Liverpool zatrzyma gwiazdę? Nagły zwrot ws. Salaha

Mohamed Salah nie jest przekonany do gry w Saudi Pro League. Z informacji portalu Give Me Sport wynika, że Liverpool bardziej niż kiedykolwiek wierzy, że uda im się przedłużyć kontrakt z gwiazdą.

Źródło: Give Me Sport

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah ma wątpliwości ws. gry w Arabii, Liverpool odzyskał optymizm

Mohamed Salah od kilku lat jest jedną z największych gwiazd Liverpoolu. Egipcjanin był twarzą projektu Jurgena Kloppa, który zakończył się zwycięstwem Premier League i Ligi Mistrzów. Aktualnie zbliżający się do 33. urodzin piłkarz jest motorem napędowym zespołu dowodzonego przez Arne Slota. W bieżącym sezonie zdobył już 32 bramki i zaliczył 22 asysty w 43 spotkaniach.

Problem w tym, że umowa zawodnika wygasa wraz z końcem sezonu. Do tej pory wydawało się, że porozumienie ws. nowego kontraktu jest dalekie od osiągnięcia. Co więcej, Salah otwarcie opowiadał w mediach, że bliżej mu do opuszczenia Anfield Road niż pozostania.

Sytuację doświadczonego skrzydłowego bacznie obserwują kluby z Arabii Saudyjskiej. Przedstawiciele Saudi Pro League od prawie dwóch lat starają się przekonać gwiazdora do gry w ich lidze. Najnowsze informacje sugerują, że Salah ma wątpliwości ws. gry na Półwyspie Arabskim. Nie zachęca go również lukratywny kontrakt, który miałby opiewać na ok. 160 milionów funtów rocznie.

Ben Jacobs z portalu Give Me Sport poinformował, że Liverpool odzyskał nadzieje na zatrzymanie reprezentanta Egiptu. W obozie “The Reds” panuje optymizm i wiara, że Salah w najbliższej przyszłości podpisze nową umowę i zostanie w klubie na następne lata.

Co więcej, Saudi Pro League skupia swoją uwagę na innych zawodnikach. Przed letnim oknem transferowym pod uważną obserwacją mają znaleźć się takie gwiazdy jak Vinicius Junior, Darwin Nunez, Gabriel czy Mohammed Kudus.