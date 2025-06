Alexander Isak stał się celem Liverpoolu, który postawił na ofensywę transferową w 2025 roku. Jak poinformował serwis The Times, Newcastle United chce odstraszyć The Reds.

Źródło: The Times

Źródło: The Times

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Isak trafił na listę życzeń Liverpoolu. Newcastle Utd reaguje

Liverpool intensywnie poszukuje wzmocnień w linii ataku na sezon 2025/2026. W związku z tym na celowniku The Reds znalazł się Alexander Isak, za którego miała paść oferta w wysokości 120 milionów euro. Jednak na pewno nie będzie to transfer prosty do realizacji, ponieważ Newcastle nie ma zamiaru rozstawać się z napastnikiem.

Jak donosi The Times, Newcastle United jest gotowe podjąć zdecydowane kroki, aby zatrzymać 25-letniego Szweda na St. James’ Park. Alexander Isak odgrywa kluczową rolę w projekcie trenera Eddie’ego Howe’a i będzie niezwykle ważnym ogniwem w kontekście gry w Lidze Mistrzów w nadchodzącym sezonie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Newcastle jest świadome zainteresowania ze strony Liverpoolu, a także Arsenalu i Barcelony. Właśnie dlatego klub planuje zaoferować Isakowi nowy rekordowy kontrakt, który ma złamać dotychczasową strukturę płacową. To sensacyjna decyzja, biorąc pod uwagę fakt, że Sroki mają problemy z przepisami dotyczącymi rentowności i zrównoważonego rozwoju.

Liverpool widzi w Isaku idealne uzupełnienie ataku po rekordowym transferze Floriana Wirtza. Jednak upór Newcastle świadczy o tym, że w 2025 roku ta operacja raczej nie będzie możliwa. Sroki nie zamierzają łatwo oddawać największego asa, oferując mu znaczącą podwyżkę i długoterminową umowę. Zwrotem akcji mogłaby być decyzja samego piłkarza, gdyby postanowił on wymusić swoje odejście.