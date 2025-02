Liverpool wskazał następcę Alexandra-Arnolda. To będzie głośny transfer

Liverpool szuka prawego obrońcy, który zastąpi Trenta Alexandra-Arnolda. Według serwisu "TeamTalk", na radarze The Reds znajduje się Malo Gusto z Chelsea.

PA Images / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot i Trent Alexander-Arnold

Malo Gusto zajmie miejsce Trenta Alexandra-Arnolda?

Liverpool FC przygotowuje się do letniego okna transferowego ma w planach pozyskanie nowego prawego defensora, jeśli Trent Alexander-Arnold zdecyduje się opuścić Anfield Road. Reprezentant Anglii zbliża się do końca swojego kontraktu, a brak podpisanej nowej umowy stawia jego przyszłość pod znakiem zapytania.

Okazuje się, że The Reds uważnie śledzą poczynania Malo Gusto. W związku z tym coraz bardziej realna staje się możliwość, że jeden z najlepszych bocznych defensorów Premier League zmieni barwy. Francuski defensor trafił do Chelsea w styczniu 2023 roku z Olympique Lyon za 30 milionów euro.

Choć Chelsea nie zamierza sprzedawać Malo Gusto, Liverpool liczy na to, że uda się przekonać młodego Francuza do zmiany barw. Gusto ma ważny kontrakt z londyńskim klubem do połowy 2030 roku, a brak klauzuli odstępnego sprawia, że klub ze Stamford Bridge znajduje się w bardzo mocnej pozycji negocjacyjnej.

Tymczasem w Liverpoolu wciąż trwają starania, by Trent Alexander-Arnold przedłużył kontrakt, zwłaszcza że Real Madryt wykazuje zainteresowanie jego usługami. W bieżącej kampanii ligowej Gusto rozegrał 23 mecze, w których zanotował dwie asysty.