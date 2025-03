Liverpool wskazał następcę Diaza. Piłkarz otrzymał zielone światło

Liverpool chce przyspieszyć swoje działania w poszukiwaniu następcy Luisa Diaza. Według "The Sun", The Reds zwrócili uwagę na Rayana Cherkiego z Lyonu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Lyon zgadza się na sprzedaż Rayana Cherkiego

Liverpool FC od dłuższego czasu śledzi sytuację Rayana Cherkiego, ale do tej pory nie doszło do konkretnych rozmów. Teraz jednak może się to zmienić. The Reds będą musieli stawić czoła silnej konkurencji, ponieważ o młodego Francuza walczą także Tottenham Hotspur, Borussii Dortmund oraz Crystal Palace. Niemiecki klub już zimą próbował pozyskać Cherkiego, ale bez powodzenia.

21-letni ofensywny pomocnik jest uważany za jeden z największych talentów Ligue 1. Olympique Lyon boryka się z poważnymi problemami finansowymi i według “The Sun”, dał zielone światło na transfer Cherkiego latem. We Francji młody zawodnik jest porównywany do Leo Messiego. Na Anfield Road młodzieżowy reprezentant kraju może zastąpić Luiza Diaza. Kolumbijczyk jest m.in. przymierzany do Barcelony i Arsenalu.

Cherki w bieżącym sezonie zanotował aż 18 asyst, a do swojego dorobku dorzucił również osiem bramek w 34 meczach. Portal Transfermarkt.de szacuje jego wartość rynkową na 30 milionów euro. Francuz w Lyonie jest ustawiany na pozycji środkowego pomocnika, ale z powodzeniem może występować także na obu skrzydłach.