Chiesa trafi do La Liga? Konkretny klub zgłosił się do Liverpoolu

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Villarreal wykazał zainteresowanie Federico Chiesą

Federico Chiesa z dużymi nadziejami kilka miesięcy temu trafił z Juventusu do Liverpoolu. Włoski piłkarz zasilił The Reds, mając być jedną z kluczowych postaci ofensywy. Rzeczywistość jest jednak taka, że piłkarz ma kłopoty z grą i poważnie rozważa rozstanie z ekipą z Anfield Road. Ciekawymi doniesieniami dotyczącymi gracza podzielił się Fichajes.net.

Znany serwis piłkarski, skupiający się na tematach transferowych przekazał, że przedstawiciele klubu z Premier League otrzymali konkretne zapytania w sprawie zawodnika od jednej z ekip z La Liga. Villarreal wykazał zainteresowanie piłkarzem, wypytując o jego sytuację.

Gdyby transfer z udziałem Włocha do hiszpańskiego klubu stał się faktem, byłby to nieoczekiwany ruch. O miejsce w składzie mógłby rywalizować z graczami takimi jak: Nicolas Pepe czy Alex Baena. W każdym razie w mediach najczęściej pojawiały się głosy w mediach, że Chiesa wróci do Serie A. Zawodnik mógłby przy takim obrocie wydarzeń zakotwiczyć ponownie w Juventusie lub Fiorentinie.

Chiesa trafił do ekipy z Premier League w sierpniu 2024 roku, kosztując wówczas 12 milionów euro Liverpool. W tej kampanii 51-krotny reprezentant Włoch wystąpił łącznie w siedmiu starciach, notując w nich jedno trafienie i jedną asystę. Na boisku piłkarz spędził jednak zaledwie 186 minut. Rynkowa wartość gracza wynosi natomiast 22 miliony euro.