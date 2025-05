Liverpool chce sprzedać zawodnika. Wskazano dwa kierunki

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jarell Quansah na wylocie z Liverpoolu

Liverpool ma do dyspozycji bogaty zestaw środkowych obrońców z Virgilem van Dijkiem, Ibrahimą Konate i Joe Gomezem na czele, a dodatkowo zamierza sprowadzić kolejnego defensora. To oznacza, że Jarell Quansah może mieć jeszcze mniej szans na grę w przyszłym sezonie. Mimo, że 22-latek ma kontrakt ważny do połowy 2029 roku, klub może rozważyć jego sprzedaż, jeśli pojawi się atrakcyjna oferta finansowa.

Okazuje się, że mistrzowie Anglii są skłonni dopuścić do odejścia Quansaha za sumę między 30 a 35 milionów euro. Wśród zainteresowanych klubów pojawiły się dwa kluby z Premier League – Newcastle United i Everton. Klub z Goodison Park postawił sobie za cel wzmocnienie defensywy i widzi w Angliku zawodnika, który mógłby od razu wskoczyć do wyjściowej jedenastki.

Choć Quansah nie otrzymywał wielu minut od Arne Slota w zakończonym już sezonie Premier League, zdołał pokazać przebłysk potencjału, jaki w nim drzemie. Decyzja o odejściu z Liverpoolu może być dla 22-latka trudna, ale jeśli chce grać regularnie na najwyższym poziomie, zmiana barw klubowych wydaje się logicznym krokiem. Wychowanek The Reds ma na koncie 58 występów i trzy strzelone trzy gole.