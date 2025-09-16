Liverpool latem odrzucił za niego oferty. Gwiazdor może zdecydować się na odejście w styczniu

Liverpool jeszcze kilka tygodni temu odrzucał oferty za swojego gwiazdora. Natomiast jak podaje Football Insider, sytuacja zawodnika jest dość skomplikowana.

IMAGO / PressFocus Na zdjęciu: Arne Slot

Arne Slot ma plan na Chiesę

Federico Chiesa w poprzednim sezonie miał ograniczoną rolę i najczęściej wchodził z ławki. Wystąpił w zaledwie 14 meczach, w których rozegrał łącznie 466 minut i strzelił dwie bramki oraz zanotował dwie asysty. Trzeba jednak zaznaczyć, że miał także problemy zdrowotne, co mocno wpłynęło na liczbę występów.

Obecnie konkurencja w ataku Liverpoolu jest coraz większa. Po sprowadzeniu Alexandra Isaka i kilku innych ofensywnych graczy Włoch znalazł się jeszcze niżej w hierarchii zespołu. Nie został także zgłoszony do Ligi Mistrzów. Zamiast niego miejsce w kadrze otrzymał 17-letni Rio Ngumoha.

Pomimo tego Arne Slot planuje dać mu sporo minut w styczniu, kiedy to Mohamed Salah będzie niedostępny ze względu na Puchar Narodów Afryki. Jednak 27-letni skrzydłowy sam może naciskać na transfer, żeby regularnie grać i wrócić do reprezentacji przed przyszłorocznym mundialem.

Sytuację zawodnika obserwuje kilku gigantów. W ostatnich dniach minionego letniego okienka transferowego The Reds otrzymali ofertę od Besiktasu Stambuł, ale została ona odrzucona. Inną opcją jest powrót do Serie A.

Kontrakt Chiesy z klubem obowiązuje do 2028 roku. Czas pokaże, czy Włoch zdecyduje się opuścić Anfield w poszukaniu regularnej gry, czy też zostanie i będzie walczył o miejsce w składzie. W bieżącym sezonie rozegrał łącznie 47 minut w czterech spotkaniach i strzelił jedną bramkę.

