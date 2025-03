Liverpool kusi gwiazdę Interu. To może być transferowy hit lata

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool zainteresowany pozyskaniem Alessandro Bastoniegp

Alessandro Bastoni to bez wątpienia jedna z kluczowych postaci Interu Mediolan. Dobra postawa Włocha nie umknęła uwadze władz innych klubów. Tymczasem interesujące wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podaje, że chęć sfinalizowania transferu z udziałem defensora Nerazzurrich dopadła sterników Liverpoolu. Przedstawiciel ligi angielskiej jest podobno do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać zawodnika, że może wyłożyć za niego nawet 75 milionów euro.

Bastoni to piłkarz, bez którego trudno sobie dzisiaj wyobrazić formację defensywną mediolańskiego ekipy. Wpływ na to ma kilka czynników takich jak: inteligencja taktyczna czy umiejętność gry z głębi pola, wymienia Fichajes.net. Te elementy piłkarskiego rzemiosła mają też duży wpływ na to, że Włoch dzisiaj jest bardzo dobrym kandydatem do gry w Premier League.

Władze jednego z gigantów ligi angielskiej chcą pozyskać piłkarza, ale i sam Bastoni wydaje się, że może zostać skuszony perspektywą walki o mistrzostwo Premier League i reprezentowania barw ekipy z taką historią jaką może pochwalić się Liverpool.

W tej kampanii 33-krotny reprezentant kraju wystąpił w 41 meczach. Zdobył w nich jedną bramkę i zaliczył też pięć asyst. Na boisku spędził blisko 3000 minut. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

