Liverpool w letnim okienku dokona kolejnego wielkiego transferu. The Reds są coraz bliżej finalizacji hitowego ruchu. Nicolo Schira przekonuje, że Adam Wharton po sezonie przeniesie się na Anfield Road.

Xinhua/ Alamy Na zdjęciu: Crystal Palace FC - Liverpool FC

Liverpool porozumiał się z gwiazdą Premier League

W lecie 2025 roku Liverpool przeprowadził szeroko zakrojoną ofensywę transferową. Kadrę The Reds zasilili Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni i Freddie Woodman. Na wzmocnienia wydano łącznie 483 miliony euro.

Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu sezonu na Anfield Road trafi kolejna gwiazda. Nowym zawodnikiem mistrzów Anglii ma zostać Adam Wharton. Trzykrotny reprezentant Anglii to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników Europy. Kontrakt 21-latka z Crystal Palace obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a portal Transfermarkt wycenia go na 60 milionów euro.

Za defensywnego pomocnika będzie trzeba zapłacić zdecydowanie więcej, czego doskonale świadomy jest Liverpool. The Reds chcą uprzedzić konkurencję i już teraz osiągnęli porozumienie z piłkarzem. Nicolo Schira twierdzi, że Wharton zaakceptował propozycję pięcioletniej umowy i jest gotowy na kolejny krok w swojej karierze.

Crystal Palace wie, że wychowanek Blackburn Rovers po sezonie zmieni klubowe barwy, ale nie zamierza sprzedawać go za bezcen. Orły przekona wyłącznie kwota zbliżona do 100 milionów euro.