PressFocus Na zdjęciu: Luis Diaz podczas meczu z Milanem

Liverpool w najbliższych dniach może sięgnąć po skrzydłowego FC Porto Luisa Diaza. The Reds mają być gotowi na wyłożenie za 24-letniego Kolumbijczyka 60 milionów funtów.

Liverpool w najbliższych tygodniach będzie musiał sobie radzić bez Mohameda Salaha i Sadio Mane

Kluczowi piłkarze The Reds udali się na Puchar Narodów Afryki

Na Anfield Road rozważają w związku z tym sprowadzenie nowego napastnika już teraz

Luis Diaz na ratunek Liverpoolu

Luis Diaz to bez wątpienia jedno z odkryć ostatniego roku. Tylko w tym sezonie zdobył dla FC Porto 12 bramek w 15 ligowych występach. Do tego dołożył również dwa trafienia w sześciu spotkaniach Ligi Mistrzów. Ze świetnej strony zaprezentował się również podczas ostatniego Copa America, w trakcie którego zdobył dla reprezentacji Kolumbii cztery bramki, stając się tym samym najlepszym strzelcem turnieju razem z Lionelem Messim.

Kolumbijski skrzydłowy zrobił również duże wrażenie na Juergenie Kloppie podczas dwóch występów przeciwko Liverpoolowi w jesiennych spotkaniach Ligi Mistrzów. Na tyle duże, że Niemiec zapragnął mieć go w w swoim zespole. The Reds woleliby poczekać ze sprowadzeniem Diaza na Anfield Road do końca obecnego sezonu, ale wyjazd kluczowych zawodników na Puchar Narodów Afryki oraz kontuzje w zespole mogą skusić ich do złożenia oferty już teraz.

Luis Diaz jest związany z FC Porto umową do czerwca 2024 roku, ale znajduje się w niej klauzula z kwotą odstępnego w wysokości 67 milionów funtów. Według informacji The Sun, władze klubu z Liverpoolu mają jednak nadzieję na sprowadzenie go do zespołu za nieco niższą kwotę, ale mają być gotowi na wyłożenie nawet 60 milionów funtów.

