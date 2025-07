Liverpool dołącza do walki o gwiazdę Juventusu. W grze 40 mln euro

Liverpool dołącza do rywalizacji o Douglasa Luiza. Według La Gazzetta dello Sport, brazylijski pomocnik może ponownie zagrać w Premier League.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Trzy kluby Premier League walczą o Douglasa Luiza

Douglas Luiz nie sprawdził się we Włoszech, a ostatnio nie pojawił się na klubowych badaniach medycznych. W związku z tym Juventus ma zamiar go sprzedać zaledwie po roku od transferu. Włosi zgodzą się na odejście Brazylijczyka za 40 milionów euro. Taka cena nie odstrasza angielskich zespołów, które dobrze znają możliwości pomocnika z czasów kiedy 27-latek występował w Aston Villi. Teraz o piłkarza walczą Liverpool, Everton i West Ham United.

Wśród wymienionych klubów najmocniejszą pozycję mają The Reds. Szukają oni zawodnika do środka pola, który zwiększy rywalizację w składzie. Profil pomocnika podoba się angielskiemu gigantowi, który uważa, że świetnie pasowałby do ekipy Arne Slota.

Z kolei West Ham i Everton próbują przekonać Luiza, oferując mu przede wszystkim szansę na regularną grę. Mimo to Liverpool ma większe możliwości finansowe i sportowe. Gra dla mistrza Anglii mogłaby pomóc Brazylijczykowi w walce o miejsce w kadrze na Mistrzostwa Świata 2026.

Sam piłkarz chętnie wróciłby do Premier League. Jeśli Juventus dostanie satysfakcjonującą propozycję, transfer może dojść do skutku w najbliższych tygodniach. Włoski gigant sprowadził go z Aston Villi rok temu za około 50 milionów euro.

