Walukiewicz zmienił klub. Jest oficjalny komunikat

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Walukiewicz

Sebastian Walukiewicz wypożyczony do Sassuolo

Sassuolo wypożyczyło Sebastiana Walukiewicza z Torino na najbliższy sezon. Obrońca przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt. Klub ma także opcję wykupu za około 6-7 milionów euro.

Walukiewicz dołączył do Torino latem 2024 roku z Empoli za 4,7 miliona euro. Wcześniej od 2019 roku grał w Cagliari. Teraz wypożyczenie do Sassuolo ma zapewnić 10-krotnemu reprezentantowi Polski regularną grę oraz pomóc w rozwoju.

Doświadczenie 25-latka w Serie A przyciągnęło uwagę Neroverdich. Klub chce wzmocnić obronę, a Polak może być kluczowym graczem w nowym zespole. Walukiewicz był łączony także z Cremonese, Hellas Veroną oraz Bologną i Udinese. Ostatecznie to jednak Sassuolo wyprzedziło konkurencję i uzgodniło warunki wypożyczenia. W piątkowy wieczór klub oficjalnie ogłosił pozyskanie defensora.

Walukiewicz występuje we Włoszech od sześciu lat. Zespół prowadzony przez Fabio Grosso liczy na to, że pokaże on swój potencjał i zapewni stabilność w obronie. Transfer to dla niego szansa na nowy początek, a w Torino nie zawsze grał regularnie. Nadchodzący sezon pokaże, czy Polak sprosta oczekiwaniom nowego klubu.

