Liverpool chce zawodnika z La Liga. W grze 30 mln euro

Cristhian Mosquera na radarze Liverpoolu

Liverpool FC dołącza do wyścigu o utalentowanego środkowego obrońcę Valencii, Cristhiana Mosquerę. 20-letni Hiszpan znajduje się także na celowniku Chelsea oraz Tottenhamu Hotspur i RB Lipsk. Otoczenie zawodnika rozważa, że transfer do Bundesligi byłby najlepszym krokiem przed ewentualnym przeniesieniem się do jednego z największych klubów Premier League. Lipsk słynie z doskonałej pracy z młodymi talentami, których później sprzedaje z dużym zyskiem.

Arne Slot nadal poszukuje stabilizacji w środku obrony. Ibrahima Konate zbliża się do końca swojego kontraktu, a Virgil van Dijk ma już swoje lata. Mosquera mógłby być idealnym kandydatem na następcę doświadczonych stoperów, choć pozostaje pytanie, czy młody Hiszpan zdecyduje się na transfer Anfield Road już teraz, czy wybierze stopniową ścieżkę kariery poprzez Lipsk.

Cristhian Mosquera jest gotowy na zmianę klubu, a jego obecna umowa obowiązuje już tylko do połowy 2026 roku, co nie daje Valencii mocnej pozycji w negocjacjach. Klub wycenia obrońcę na około 30 milionów euro, jednak Liverpool zamierza skorzystać z tej okazji i sprowadzić zawodnika po korzystniejszej cenie. W bieżącym sezonie Mosquera rozegrał 37 meczów w barwach Valencii i zdobył jedną bramkę.