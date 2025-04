Liverpool chce gwiazdę Chelsea. Na stole nawet 150 mln euro

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Cole Palmer na radarze Liverpoolu

Liverpool FC planuje pozyskać Cole’a Palmera z Chelsea podczas letniego okienka transferowego. Reprezentant Anglii, który dołączył do The Blues w 2023 roku, prezentuje znakomitą formę w zespole Enzo Mareski. Jak informuje Simon Phillips, Manchester City już wykazał zainteresowanie powrotem 22-latka na Etihad Stadium.

Jak zaznaczył dziennikarz, Chelsea nie planuje sprzedaży Palmera latem, to może rozważyć ofertę w wysokości 150 milionów euro. Warto przypomnieć, że dwa lata temu Anglik trafił na Stamford Bridge za 47 milionów euro. Londyński klub może zdecydować się na taki gigantyczny transfer, jeśli pojawi się odpowiednia propozycja. Ofensywny pomocnik dysponuje wielkimi umiejętnościami i ogromnym potencjałem.

Reprezentant Anglii w bieżącym sezonie zdobył 14 bramek i zanotował 9 asyst w 39 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Palmer jest związany z The Blues umową obowiązującą do połowy 2033 roku, więc klub nie musi się spieszyć z ewentualną sprzedażą swojej gwiazdy. Obecnie Chelsea pod wodzą Mareski zajmuje 6. miejsce w tabeli Premier League, a w półfinale Ligi Konferencji zmierzy się Djurgardens IF.