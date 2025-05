Liverpool blisko wielkiego transferu. To on zastąpi Alexandra-Arnolda

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jeremie Frimpong o krok od transferu do Liverpoolu

Liverpool zatrzymał dwie z trzech największych gwiazd zespołu na przyszły sezon. Kontrakt z klubem przedłużyli Mohamed Salah i Virgil Van Dijk. Inną drogą zdecydował się pójść wychowanek The Reds – Trent Alexander-Arnold. Anglik wybrał ofertę z Realu Madryt.

Obecnie trwają jeszcze rozmowy na linii Liverpool – Real ws. wcześniejszego wykupu obrońcy. Natomiast najnowsze wieści sugerują, że oferta Królewskich zostanie odrzucona. W międzyczasie prowadzone są negocjacje z następcą prawego obrońcy. Nie jest tajemnicą, że ma nim być Jeremie Frimpong, czyli gwiazda Bayeru Leverkusen. Okazuje się, że rozmowy zmierzają ku finalizacji transakcji.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Sky Sport Deutschland informuje, że Liverpool jest bliski osiągnięcia porozumienia z Frimpongiem. Do ustalenia pozostały tak naprawdę szczegóły. Na transfer naciska Arne Slot, a sam zainteresowany jest otwarty na przeprowadzkę na Anfield Road. Umowa pomiędzy klubami nie została jeszcze sfinalizowana, ale oczekuje się, że suma transferu wyniesie ok. 35-40 milionów euro.

Przejście do Premier League nie będzie pierwszym doświadczeniem Holendra na wyspach. Warto pamiętać, że Frimpong to wychowanek Manchesteru City. W drużynie Obywateli nie przebił się do pierwszego składu, przez co w 2019 roku odszedł do Celtiku.

W obecnym klubie, czyli Bayerze Leverkusen gra od zimy 2021 roku. Łącznie wystąpił w 190 meczach, zdobywając 30 goli i notując 44 asysty.