Bayern chce zatrzymać Sane. Postawili mu konkretny warunek

Sane musi wybrać, Bayern oferuje mu kontrakt na gorszych warunkach

Bayern Monachium w ostatnim czasie zdecydował się rozpocząć rozmowy kontraktowe z przedstawicielami Leroya Sane. Reprezentant Niemiec ma ważną umowę do czerwca przyszłego roku, co przyciąga duże grono zainteresowanych. W kontekście przyszłości 28-latka mówiło się o zainteresowaniu ze strony FC Barcelony, Arsenalu czy Newcastle. Dlatego zarząd Die Roten postanowił usiąść do rozmów z agentami zawodnika.

Z informacji, które przekazał Ekrem Konur wynika, że Sane otrzymał ofertę nowego kontraktu. Problem w tym, że Bayern zaoferował mu niższe wynagrodzenie niż te, które inkasuje obecnie. Powyższa sytuacja sprawiła, że skrzydłowy ma twardy orzech do zgryzienia i poważnie zastanawia się nad następnym krokiem w karierze. Co więcej, za kadencji Vincenta Kompany’ego piłkarz nie pełni już roli kluczowego gracza. W obecnym sezonie rozegrał tylko 4 mecze, lecz na murawie spędził łącznie 78 minut.

Leroy Sane w Bayernie Monachium występuje od 2020 roku, gdy został wykupiony z Manchesteru City za 49 milionów euro. Na przestrzeni ostatnich lat spędzonych w Bawarii rozegrał w klubie 179 spotkań i strzelił 49 goli. Do tego dołożył również 50 asyst.

Poza grą w niemieckim gigancie oraz Manchesterze City na swoim koncie ma także epizod w Schalke 04. Z kolei w kategoriach juniorskich przez trzy lata szkolił się w akademii Bayeru Leverkusen.