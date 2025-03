Liverpool gotów złożyć ofertę za gwiazdora. Koszt? 150 milionów

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot, Liverpool

Liverpool pozostaje w kontakcie z Isakiem

Liverpool w letnim okienku transferowym bez cienia wątpliwości przejdzie istną rewolucję. Nawet pomimo tego, że drużyna Arne Slota w tym sezonie gra znakomity futbol i wielce prawdopodobne jest to, że zdobędzie zarówno mistrzostwo Anglii, jak i przynajmniej zagra w finale Ligi Mistrzów, a może nawet ją wygra.

Z klubu odejść ma bowiem wielu zawodników, którzy albo nie chcą przedłużyć wygasającego w czerwcu tego roku kontraktu, lub też są poza oczekiwaniami Arne Slota. Mowa głównie o graczach z ofensywy, bowiem wiadomo, że na wylocie z klubu jest chociażby Darwin Nunez oraz Luis Diaz. Zastąpić ich ma Alexander Isak. Według informacji przekazanych przez dziennikarza Sachę Tavolieriego, Liverpool jest gotowy złożyć latem ofertę za gwiazdora Newcastle.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Co więcej, władze The Reds cały czas są w kontakcie z przedstawicielami Isaka. Oferta za napastnika wynieść może nawet 150 milionów funtów, na tyle bowiem jest on wyceniany przez Newcastle. W obecnym sezonie napastnik ze Szwecji zdobył już 22 gole oraz zanotował pięć asyst w 31 meczach, jest tym samym jednym z najlepszych strzelców w Premier League. Serwis “Transfermarkt” wycenia 25-latka na 75 milionów euro.

Zobacz także: Wirtz zdecydował, gdzie chce grać. Padło na absolutnego giganta