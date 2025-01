Liverpool wybrał już następcę odchodzącego najprawdopodobniej wraz z końcem sezonu Mohameda Salaha. The Reds chcą pozyskać Takefusa Kubo z Realu Sociedad, o czym poinformował serwis "El Nacional".

Spora wymiana za gwiazdora La Liga

Liverpool najprawdopodobniej wraz z końcem sezonu będzie musiał pożegnać się z Mohamedem Salahem. Egipcjanin, którego umowa wygasa właśnie w czerwcu 2025 roku od jakiegoś czasu daje już sygnały, że nie zostać w Anglii i przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Ostatnio pisaliśmy o tym, że ma już być wstępnie dogadany z nowym klubem, o czym więcej można przeczytać TUTAJ.

To oznacza, że zespół Arne Slota będzie musiał znaleźć dla Salaha zastępstwo. I chyba właśnie to zrobił. Według informacji przekazanych przez serwis “El Nacional”, Liverpool wybrał Takefusa Kubo z Realu Sociedad jako tego piłkarza, który w dłuższej perspektywie ma zastąpić odchodzącego Salaha. Jak poinformowali dziennikarze z Hiszpanii, The Reds są gotowi dokonać wielkiej wymiany za skrzydłowego z La Liga.

Liverpool jest bowiem gotów zaoferować Federico Chiesę, Wataru Endo i Harveya Elliota Realowi Sociedad, aby ten umożliwił sfinalizowanie transakcji za 23-latka. Takefusa Kubo w tym sezonie rozegrał 26 spotkań i zdobył pięć goli oraz zanotował trzy asysty. Reprezentant Japonii w sumie ma na koncie 178 spotkań w La Liga i prawie 30 goli. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 40 milionów euro. Jego obecna umowa wygasa dopiero wraz z końcem czerwca 2029 roku.

