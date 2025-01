dpa/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah i Virgil van Dijk

Salah i van Dijk razem w nowym klubie od lata

Mohamed Salah oraz Virgil van Dijk łączeni są z odejściem z Liverpoolu już od dłuższego czasu. Nie jest bowiem tajemnicą, że ich umowy z The Reds wraz z końcem tego sezonu wygasają, a co za tym idzie mogą oni zmienić klub latem. Jest to ważne szczególnie dlatego, że negocjacje z obecnym zespołem ws. przedłużenia współpracy idą słabo i powoli, więc zarówno Salah, jak i van Dijk rozpoczęli poszukiwanie nowego pracodawcy. I w tej sprawie nastąpił przełom.

Według informacji przekazanych przez Khaled Qinan, Mohamed Salah oraz Virgil van Dijk osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie podpisania kontraktu z zespołem Al Hilal. Obaj gwiazdorzy Liverpoolu trafić mają do Arabii Saudyjskiej w lecie 2025 roku, zaraz po tym, jak ich umowy z Liverpoolem wygasną. Oznaczałoby to, że zespół aktualnego lidera Saudi Pro League znacząco by się wzmocnił.

W obecnym sezonie w barwach Liverpoolu Salah przeżywa drugą młodość. Egipcjanin w dotychczasowych 29 meczach zdobył on w sumie 21 bramek i zanotował 17 asyst. W sumie dla The Reds ma on 232 trafień w 378 występach. Virgil van Dijk z kolei w tym sezonie rozgrał 27 spotkań i dwa razy trafił do siatki rywala. Obaj są wyceniani przez serwis “Transfermarkt” odpowiednio na 55 i 28 milionów euro.

