Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Lewis Ferguson

Lewis Ferguson zamieni Bolonię na Neapol?

SSC Napoli ma duże ambicje i w kolejnym sezonie chce namieszać nie tylko w Serie A, ale także w Lidze Mistrzów. W tym celu klub z Neapolu planuje sprowadzić kilku nowych piłkarzy. Jak podaje włoska gazeta “La Repubblica”, na celowniku neapolitańczyków znajduje się środkowy pomocnik Bolonii – Lewis Ferguson. 25-letni Szkot na Stadio Diego Armando Maradona mógłby zająć miejsce Andre-Franka Zambo Anguissy, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania.

Lewis Ferguson był łączony z przeprowadzką do SSC Napoli już w przeszłości, lecz wtedy ostatecznie nie przeszedł do zespołu Błękitnych, pozostając w szeregach ekipy Czerwono-Niebieskich. Być może takie przenosiny dojdą do skutku podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. W ostatnim czasie plotki podgrzał agent zawodnika, który otwarcie stwierdził, że kapitan Bolonii byłby bardzo zainteresowany dołączeniem do drużyny prowadzonej przez Antonio Conte.

Dwunastokrotny reprezentant Szkocji z powodzeniem występuje w barwach zespołu Rossoblu od lipca 2022 roku, kiedy trafił na Stadio Renato Dall’Ara za 2 miliony euro z Aberdeen FC. Mierzący 181 centymetrów zawodnik swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał natomiast w Hamilton Academical FC. 25-letni pomocnik w trykocie Bolonii rozegrał łącznie 86 meczów, zdobył 14 bramek oraz zaliczył 6 asyst. Wartość rynkowa piłkarza środka pola wynosi około 24 milionów euro.