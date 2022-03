PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Hiszpańskie i niemieckie media we wtorek poinformowały, że Robert Lewandowski znalazł się na celowniku Atletico Madryt. Polak wyznał, że jest otwarty na wszystkie opcje, w tym przenosiny do La Ligi. O propozycję z Realu czy Barcelony może być niezwykle trudno, a obecni mistrzowie Hiszpanii latem będą poszukiwać rasowego snajpera.

Od wielu lat łączy się Roberta Lewandowskiego z transferem do Realu Madryt

We wtorek media poinformowały, że Polak może trafić do stolicy Hiszpanii, ale do Atletico

Lewy nosi się z odejściem z Bayernu, a mistrzowie Hiszpanii poszukiwać będą rasowego snajpera

Szokujące doniesienia z Hiszpanii i Niemiec – Lewy następcą Suareza?!

Nie jest żadną tajemnicą, że Roberta Lewandowskiego od lat łączy się z transferem do Realu Madryt. Średnio raz na pół roku Polak znajduje się na okładce największych madryckich mediów z dopiskiem, że obie strony chciałyby mariażu. Ostatecznie zawsze coś stawało na przeszkodzie.

Coraz więcej doniesień wskazuje jednak na to, że sam 33-latek rzeczywiście nosi się z odejściem z Bayernu Monachium. Fabrizio Romano już wiele miesięcy temu przekonywał, by śledzić sytuację Lewandowskiego w lecie 2022 roku. Ostatnie wypowiedzi tylko potwierdzają tę tezę. Kapitan reprezentacji Polski zareagował ostatnio na słowa Hasana Salihamidzicia na temat jego pozostania wiele mówiącym stwierdzeniem: “pierwsze słyszę”. Kontrakt jednego z najskuteczniejszych snajperów swego pokolenia obowiązuje zaledwie do czerwca 2023 roku. Oznacza to, że jeżeli Bawarczycy chcą na nim zarobić, muszą sprzedać go już tego lata.

Niemiecki Sport oraz hiszpański AS poinformowały we wtorek, że dla Lewego istnieje w Madrycie inna opcja niż Real. Jego usługami interesuje się bowiem Atletico Madryt. Mistrzowie kraju rozgrywają kiepski sezon, a jednym z powodów tego stanu rzeczy jest starzejący się Luis Suarez. Latem Los Colchoneros będą poszukiwać zastępstwa dla Urugwajczyka, który coraz rzadziej błyszczy swymi umiejętnościami.

Tym sposobem reprezentant Polski może przenieść się do stolicy Hiszpanii, o czym podobno marzy wraz z rodziną. I choć oczywiście Atletico nie znajduje się na tym poziomie medialnym, co Real, pod względem sportowym takie rozwiązanie wydaje się bardzo sensowne.

Kapitan Biało-czerwonych w tym sezonie kontynuuje fantastyczną strzelecką passę. W 33 spotkaniach strzelił aż 39 bramek.

