fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski od kilku tygodni jest na świeczniku niemieckich mediów. Reprezentant Polski według medialnych spekulacji może rozstać się latem z Bayernem Monachium. Zawodnik zabrał głos w sprawie, a jego słowa przytoczyło Sky Germany.

Robert Lewandowski i jego przyszłość to jeden z ważniejszych tematów w niemieckich mediach sportowych

33-latek ma umowę ważną z klubem z Allianz Arena jeszcze tylko 1,5 roku

Lewy ostatnio przyznał, że jest otwarty na różne opcje

Lewandowski nie zamyka sobie żadnych drzwi

Robert Lewandowski ma umowę ważną z Bawarczykami do końca czerwca 2023 roku. W związku z tym nie milkną spekulacje na temat przyszłości piłkarza. Zawodnik jest łączony z transferami do gigantów europejskich, na czele z Realem Madryt. 33-latka zapytano wprost, czy realna jest zmiana klubu przez piłkarza.

– Jestem otwarty na wszystko. W każdym razie nie chcę teraz o tym rozmawiać. To dla mnie ważne, żebym mógł skupić się na swojej grze i na tym, co może się wydarzyć w następnym meczu Bayernu. Wszystko związane z umowami to kwestia drugorzędna – mówił Lewandowski cytowany przez Sky Germany.

Reprezentant Polski dołączył do Bayernu w 2014 roku na zasadzie wolnego transferu z Bayernu Monachium. 33-latek w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 24 meczach Bundesligi. Strzelił w nich 28 goli, a ponadto zaliczył jedną asystę.

Niedawno pojawiły się w mediach doniesienia, że Lewandowski czeka na propozycję Bayernu w sprawie nowego kontraktu. Jak na razie jednak przedstawiciele Bawarczyków nie kontaktowali się w tej sprawie z pełnomocnikami polskiego zawodnika.

Czytaj więcej: Zgrzyty na linii Bayern – Lewandowski