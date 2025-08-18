Lewandowski może zostać w Barcelonie! Ten ruch pomoże Blaugranie

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt do czerwca 2026 roku. Z informacji dziennika Sport wynika, że FC Barcelona rozważa przedłużenie umowy do 2027 roku. Taki ruch pozwoliłby zyskać przestrzeń w limicie wynagrodzeń.

Barcelona rozważa przedłużenie kontraktu z Lewandowskim

Robert Lewandowski ze względu na kontuzję opuścił mecz z Realem Mallorca w 1. kolejce LaLiga. Mimo to Katalończycy pewnie pokonali rywali (3:0), a jedną z bramek zdobył zastępca reprezentanta Polski – Ferran Torres. 36-latek ma wrócić do gry w następnym spotkaniu, gdzie rywalem będzie Levante. Napastnik częściowo wrócił do zajęć na boisku z resztą zespołu.

Niewykluczone, że może być to ostatni sezon Lewandowskiego w FC Barcelonie. Obecna umowa polskiego piłkarza obowiązuje do czerwca 2026 roku. Warto dodać, że wychowanek Varsovii Warszawa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klubów w Arabii Saudyjskiej. W przeszłości proponowali mu ponad 100 milionów euro rocznie, lecz odrzucił ofertę. Nie jest tajemnicą, że gwiazdor jest jednym z najlepiej zarabiających zawodników w drużynie, a jego kontrakt to spore obciążenie dla klubowych finansów.

Nowe informacje ws. przyszłości Lewandowskiego przekazał kataloński dziennik Sport. Ich zdaniem Barcelona rozważa przedłużenie kontraktu z Polakiem do 2027 roku. Taki ruch może sprawić, że Barcelona zyska nieco więcej przestrzeni w limicie wynagrodzeń. Parafowanie nowej umowy, rozłoży jego wynagrodzenie na dodatkowe dwanaście miesięcy.

Lewandowski podczas pobytu w Barcelonie rozegrał 147 spotkań, zdobywając w nich 101 goli. Na swoim koncie ma także dwa mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Ponadto w sezonie 2022/2023 był królem strzelców La Liga z dorobkiem 23 goli.