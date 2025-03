fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Kylian Mbappe

FC Barcelona i Real Madryt polują na Viktora Gyokeresa

FC Barcelona wraz z Realem Madryt mogą latem ruszyć po tego samego napastnika. Obie ekipy według najnowszych wieści dziennika “A Bola” mogą spróbować pozyskać gracza Sportingu. Chętnych na gwiazdę ekipy z Lizbony ogólnie nie brakuje.

Źródło twierdzi, że giganci La Liga mogą stoczyć między sobą pojedynek o podpis pod kontraktem Viktora Gyokeresa. Szwedzki napastnik udowodnił już niejednokrotnie, że stać go na spektakularne występy. To jednocześnie sprawiło, że europejscy giganci ustawili się w kolejce po zawodnika. W gronie chętnych są też FC Barcelona i Real Madryt.

Zobacz również: “Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją” (WIDEO)

Godne uwagi jest to, że w umowie gwiazdy Sportingu wpisana jest klauzula odstępnego, wynosząca 100 milionów euro. Portugalscy dziennikarze przekonują jednak, że klub z Lizbony może być gotowy na ustępstwa i transfer z udziałem zawodnika mógłby dojść do skutku już w przypadku wyłożenia 75 milionów euro, co sprawia, że trudno obok takiej okazji przejść obojętnie.

Gyokeres w przypadku Barcy mógłby być idealną alternatywą dla Roberta Lewandowskiego. Chociaż polski napastnik w tym sezonie imponował już skutecznością, to władze Blaugrany cały czas szukają jego następcy. Z kolei w ekipie z Madrytu szwedzki snajper mógłby być rywalem dla Kyliana Mbappe.

26-latek ma kontrakt ważny ze Sportingiem do końca czerwca 2028 roku. W tym sezonie zawodnik wystąpił jak na razie w 40 meczach, notując w nich aż 39 trafień i dziewięć kluczowych podań.

Czytaj także: FC Barcelona zameldowała się w ćwierćfinale! Raphinha i Yamal błyszczeli [WIDEO]