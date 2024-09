Leroy Sane jest zobowiązany kontraktem z Bayernem Monachium do końca czerwca przyszłego roku. Niemiec wzbudza spore zainteresowanie. Jego transfer rozważają Arsenal oraz Newcastle United - informuje "Caught Offside".

Newcastle i Arsenal rozważają transfer Leroya Sane

Ostatnie miesiące nie są udane dla Leroya Sane. Skrzydłowy Bayernu Monachium zawiódł w końcówce minionego sezonu. Również jego dyspozycja podczas EURO 2024 pozostawała wiele do życzenia. 28-latek właśnie wyleczył kontuzje i po powrocie do gry od razu musi zaznaczyć swoją obecność. Przyszłość Niemca w Bawarii bowiem stoi pod znakiem zapytania, ponieważ umowa zawodnika z obecnym klubem obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku.

Nowe informacje w sprawie Leroya Sane przekazał serwis „Caught Offside”. Otóż reprezentant Niemiec wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Jego usługami bowiem interesują się Arsenal oraz Newcastle United. Oba angielskie kluby rozważają sprowadzenie wychowanka Schalke Gelsenkirchen.

Na dodatek wspomniane źródło donosi, że Leroy Sane sam może zgodzić się na odejście z Bayernu Monachium. Niemiecki skrzydłowy bowiem ma być niezadowolony w Bawarii. Przyszłość 28-latka pozostaje zatem kompletną niewiadomą.

Leroy Sane pojawił się na boisku we wtorkowym meczu Bayernu Monachium z Dinamem Zagrzeb, które zakończyło się rezultatem 9:2. Reprezentant Niemiec tego dnia zdołał nawet wpisać się na listę strzelców. Jego pobyt na placu gry trwał 22. minuty.

