Frankowski wyląduje w Turcji? Nowe wieści w sprawie reprezentanta Polski

Przemysław Frankowski to zawodnik, który w trakcie trwającej sesji transferowej może zmienić barwy klubowe. Wieści na temat reprezentanta Polski przekazał serwis Meczyki.

fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Lens odrzuciło ofertę Galatasaray

Przemysław Frankowski ma tylko do 11 lutego czas, aby zmienić klub. Ostatnio pojawiły się wieści, że poważnie reprezentantem Polski zainteresowało się Galatasaray. Tymczasem nowe wieści na temat piłkarza przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

Znany insider przekazał, że po pierwszej złożonej ofercie przez turecki klub przedstawicielowi Ligue 1 pojawiła się błyskawiczna odpowiedź. Lens odrzuciło propozycje Galatasara w wysokości siedmiu milionów euro. Niemniej według Włodarczyka negocjacje między stronami wciąż trwają.

Frankowski to gracz, który trafił do ekipy z Francji w sierpniu 2021 roku z Chicago Fire, Wówczas ekipa z Ligue 1 wyłożyła na transakcję 2,3 miliona euro. Kwota wydaje się, że została wydana jak najbardziej rozsądnie. 47-krotny reprezentant Polski rozegrał jak na razie 141 meczów w Lens. Zdobył w nich 20 bramek, a także zanotował 14 kluczowych podań.

Ofensywny piłkarz urodzony w Gdańsku ma kontrakt ważny z francuskim klubem do końca czerwca 2028 roku. Tylko w tej kampanii Frankowski wystąpił jak na razie w 21 starciach. Zdobył w nich pięć bramek, a także zaliczył dwie asysty. Na boisku spędził 1659 minut. Jeśli transfer z udziałem zawodnika nie dojdzie do skutku, to może poprawić bilans w sobotę przy okazji potyczki z Nice w ramach 21. kolejki ligi francuskiej.