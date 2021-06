Patson Daka zostanie nowym zawodnikiem Leicester City. Zawodnik potwierdził te doniesienia w jednej z medialnych wypowiedzi. Reprezentant Zambii od dłuższego czasu był przymierzany do gry w szeregach ekipy z King Power Stadium.

Leicester City wygrało wyścig o utalentowanego napastnika FC Salzburg

Szeregi The Fox wzmocni Patson Daka

To kolejny piłkarz, które na szerokie wody wypłynie z austriackiej ekipy

Leicester City wzmocni się kosztem Salzburga

Patson Daka to 22-latek, który w ostatniej kampanii zdobył 34 bramki dla FC Salzburg. Suma transakcji z udziałem środkowego napastnika ma wynieść 25 milionów funtów.

Wygląda na to, że transfer z udziałem Daki będzie rekordowy w austriackiej Bundeslidze. Sam zainteresowany nie ukrywa natomiast, że przeprowadzka do ekipy z ligi angielskiej jest spełnieniem jego marzeń.

– Udam się do Anglii i dołączę do Leicester – oznajmił zawodnik cytowany przez Daily Mail. – Bardzo dobrze czułem się w Salzburgu, który jest moim drugim domem. Z radością będę wracał do czasu spędzonego w tym klubie, ale moim marzeniem zawsze była gra w Premier League – dodał zawodnik.

Zambijczyk już od stycznia znajdował się na radarze władz Lisów. Piłkarz jest jednocześnie kolejnym, który trafi do mocniejszej ligi z Salzburga. Wcześniej ta sztuka udała się między innymi: Erlingowi Haalandowi, Sadio Mane, czy Takumi Minamino.

Wydaje się, że Daka nie będzie jedynym zawodnikiem, który latem wzmocni szeregi The Fox. W kontekście transferu do Leicester mówi się też o takich zawodnikach jak: Boubakary Soumare z Lille oraz Ryan Bertrand z Southampton.

