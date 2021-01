Manchester City latem może otrzymać krocie na transfery

Manchester City ma zapewnić latem Josepowi Guardioli według doniesień The Telegraph 200 milionów funtów na wzmocnienia. W związku z tym zapowiada się ciekawa kolejna sesja transferowa. Godne uwagi jest to, że na celowniku The Citizens znajdują się przede wszystkim Erling Haaland, czy Romelu Lukaku.

Manchester City na liście życzeń ma kilka ciekawych nazwisk. Oprócz wymienionych na wstępie gwiazd Borussii Dortmund i Interu Mediolan na celowniku klubu z Wysp Brytyjskich wymienia się również Darwina Nuneza. Zawodnik zapadł z pewnością w pamięci kibiców Lecha Poznań, bo był katem Kolejorza w meczach Ligi Europy.

Nie jest tajemnicą, że aktualni wicemistrzowie Anglii planują wzmocnienia ataku na wypadek, jeśli nie uda się przedłużyć umowy z Sergio Aguero. Argentyńczyk ma kontrakt ważny tylko do końca sezonu. Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości zawodnika sugerują, że nowa umowa jest dla niego możliwa. Warunkiem jest jednak obniżenie wynagrodzenia.

Manchester City przynajmniej z dwoma głównymi celami

W przypadku Lukaku ostatnio nie pojawiał się temat zmiany klubu. Niemniej Haaland znajduje się prawdopodobnie na celowniku wszystkich najpotężniejszych ekip ze Starego Kontynentu. Norweskiego napastnika bez wątpienia w składach swoich ekip widzieliby decydenci między innymi Manchesteru United, FC Barcelony, Realu Madryt, Liverpoolu FC, czy Juventusu FC. Belgijski napastnik ma w tym sezonie strzelonych 12 goli w lidze włoskiej. Dla porównania Haaland zdobył 12 bramek w Bundeslidze. Lukaku wyceniany jest na 90 milionów euro. Z kolei reprezentant Norwegii wyceniany jest na 100 milionów euro.

Manchester City plasuje się aktualnie na czwartej pozycji w tabeli Premier League. Podopieczni Hiszpana Guardioli legitymują się bilansem 32 punktów. Do lidera Manchesteru United tracą cztery oczka. Dzisiaj o 20:15 piłkarze The Citizens zmierzą się o 20:15 z Crystal Palace.



