Legia wyklucza ten transfer. Nowe wieści ws. powrotu do Ekstraklasy

Bartłomiej Drągowski jest łączony z powrotem do Ekstraklasy, a jednym z potencjalnych kierunków ma być Legia Warszawa. Portal Legia.net zaprzecza, jakoby stołeczny klub planował taki transfer.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia zdecydowana. Drągowski nie trafi do stolicy

Legia Warszawa nie może być zadowolona z sytuacji między słupkami. W tym sezonie numerem jeden jest oczywiście Kacper Tobiasz, ale jego umowa wygasa za niespełna sześć miesięcy. W tej sprawie pojawia się wiele informacji, natomiast istnieje pewne prawdopodobieństwo, że bramkarz opuści drużynę przy okazji letniego okienka. Z tego względu klub myśli o wzmocnieniu tej pozycji i przygotowaniu się na potencjalne rozstanie z Tobiaszem.

Od kilku dni łączony z Legią jest Bartłomiej Drągowski, który ma spore problemy w Grecji. W Panathinaikosie jest tylko głębokim rezerwowym i nie ma realnych szans na występy. Tamtejsze media sugerowały, że poluje na niego właśnie Legia, która ma prowadzić rozmowy w sprawie wypożyczenia.

O ewentualny transfer Drągowskiego portal Legia.net zapytał bezpośrednio w klubie. Przedstawiciele Legii zdementowali, jakoby prowadzili jakiekolwiek prace w tym kierunku, jednoznacznie wykluczając możliwość sprowadzenia byłego gracza Jagiellonii Białystok.

Nie jest tajemnicą, że Drągowski nie ma po drodze z kibicami Legii. Jeszcze za czasów gry w Jagiellonii dopuszczał się zachowań, które z pewnością nie byłyby przy Łazienkowskiej wybaczone.

Drągowski może za to zasilić szeregi Widzewa Łódź. To kolejny klub, który przymierza się do transferu reprezentanta Polski.