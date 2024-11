Dwa kluby z SERIE A chcą podstawowego piłkarza Legii!

Steve Kapuadi wyrósł na prawdziwego lidera defensywy Legii Warszawa. Środkowy obrońca generuje zainteresowanie we Włoszech. "Meczyki" przekazują, że zabiegają o niego Udinese oraz Torino.

Na zdjęciu: Herb Legii Warszawa

Legia straci obrońcę zimą?

Legia Warszawa wciąż walczy na trzech frontach. Kluczowa dla kibiców jest rywalizacja w Ekstraklasie, gdyż marzą o odzyskaniu mistrzowskiego tytułu. Wojskowi znakomicie radzą sobie natomiast w Lidze Konferencji, gdzie po trzech zwycięstwach są pewni gry w fazie pucharowej. W dodatku dalej liczą się w grze o Puchar Polski. Jedną z najjaśniejszych postaci w stołecznej ekipie jest Steve Kapuadi, który zaimponował przede wszystkim grą w europejskich pucharach. Goncalo Feio na ostatniej konferencji prasowej zasugerował, że środkowy obrońca generuje duże zainteresowanie na rynku transferowym.

Informacje trenera Legii potwierdził portal Meczyki.pl. Przekazano, że 26-latek faktycznie stał się atrakcyjną opcją dla dwóch włoskich klubów – Torino oraz Udinese. W tym pierwszym grają Sebastian Walukiewicz oraz Karol Linetty, zaś do Udine Kapuadiego chciałby sprowadzić Kosta Runjaić, były szkoleniowiec warszawskiej drużyny.

Jak na to reaguje Legia? Wizja utraty czołowej postaci defensywy w trakcie zimowego okienka nie jest zbyt optymistyczna. Wiele zależy od tego, jakie oferty trafią na stół. Niewykluczone, że Wojskowi je odrzucą, gdyż korzystniejsze będzie dla nich zatrzymanie Kapuadiego, który stanowi istotne wzmocnienie drużyny.

Kapuadi trafił do Legii w sierpniu 2023 roku z Wisły Płock w ramach transferu gotówkowego. To jego drugi klub w Polsce – wcześniej występował w słowackim AS Trencin.