Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Kochalski w Karabachu Agdam, Legia zarobi aż 45% kwoty transferu

Legia Warszawa ma powody do zadowolenia, bowiem klubowa kasa w najbliższym czasie zostanie wzbogacona o kilkaset tysięcy euro. Wojskowi w lipcu 2022 roku zdecydowali się sprzedać Mateusza Kochalskiego do Stali Mielec za 100 tysięcy euro. W negocjacjach zapewnili sobie również procent od następnej sprzedaży bramkarza. Tak się złożyło, że w czwartek (15 sierpnia) 24-letni golkiper oficjalnie został sprzedany do Karabachu Agdam. Dzięki temu stołeczny klub może liczyć na pokaźny zarobek z tytułu transakcji.

Azerski klub za Kochalskiego zapłacił ok. 900 tysięcy euro. Natomiast jak przypomina portal Transfery.info, powołując się na dawne informacje Piotra Koźmińskiego z portalu WP Sportowe Fakty, na sprzedaży 24-latka zarobi również Legia Warszawa. Na konto Wojskowych wpłynie 45% kwoty transferu, co daje mniej więcej ok. 405 tysięcy euro.

Mateusz Kochalski za czasów pobytu w Legii Warszawa nie był w stanie przebić się do pierwszego składu. W koszulce Wojskowych rozegrał tylko 4 mecze i dwukrotnie zachował czyste konto. Natomiast w Stali Mielec w ostatnim sezonie był podstawowym bramkarzem, co pozwoliło mu zagrać w 33 meczach w PKO Ekstraklasie, gdzie 9 razy kończył spotkanie bez straty gola.

Z nowym klubem Kochalski podpisze kontrakt do 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. W Karabachu polski golkiper będzie występował z numerem 99 na plecach. Po 2. kolejkach Karabach zajmuje 1. miejsce w lidze z dorobkiem 6 punktów.