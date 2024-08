Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior i Eder Militao marzeniem arabskich klubów

Real Madryt w środę oficjalnie rozpoczął zmagania w sezonie 2024/2025. W pierwszym meczu podopieczni Carlo Ancelottiego przystąpili do rywalizacji z Atalantą, gdzie stawką był Superpuchar Europy. Ostatecznie po dziewięćdziesięciu minutach to Królewscy mogli świętować zwycięstwo. Drużyna z Hiszpanii po bramkach Fede Valverde i Kyliana Mbappe wygrała (2:0).

Choć kibice Los Blancos mają powody, aby świętować, tak końcówka letniego okna transferowego może wywoływać w nich niepokój. Kilka dni temu media obiegła sensacyjna informacja o lukratywnej ofercie dla Viniciusa Juniora. Jeden z arabskich klubów oferował brazylijskiej gwieździe aż miliard euro za podpisanie pięcioletniego kontraktu. Co więcej, Real Madryt na sprzedaży zawodnika miał zarobić ok. 400 milionów euro.

Aktualnie Saudyjczycy myślą nie tylko o zakontraktowaniu Viniciusa, ale też drugiej gwiazdy Los Blancos. Z informacji portalu ge.globo wynika, że na celowniku Realu Madryt oprócz napastnika jest również Eder Militao. Saudyjski Fundusz Inwestycyjny rozpoczął już rozmowy ws. pozyskania obrońcy, lecz jak zaznacza ge.globo rozmowy nie będą należały do najłatwiejszych.

Warto dodać, że w kontrakcie Edera Militao widnieje klauzula wykupu. Mimo że nie jest ona tak wysoka, jak w przypadku Viniciusa (miliard euro), to ciężko sobie wyobrazić, aby byli w stanie wyłożyć na stół aż 500 milionów euro.

Militao dołączył do Realu latem 2019 roku z FC Porto za kwotę 50 mln euro. Od tego momentu rozegrał w barwach klubu 156 spotkań, w których zdobył 11 goli i zanotował 5 asyst. Obecny kontrakt wiąże go z mistrzem Hiszpanii do czerwca 2028 roku.