Legia Warszawa rozstała się z kolejnym zawodnikiem. Kontrakt rozwiązany

Legia Warszawa poinformowała, że Marco Burch rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Szwajcarski obrońca opuszcza klub po 2,5 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Marco Burch opuścił Legię, rozwiązano kontrakt

Legia Warszawa znajduje się obecnie w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy, a oczekiwania wobec stołecznego klubu są ogromne. W grudniu nowym trenerem Wojskowych został Marek Papszun, który ma za zadanie wyprowadzić zespół na właściwe tory po tragicznej rundzie jesiennej.

W klubie trwają spore porządki kadrowe. Stołeczny klub zdecydował już o skróceniu wypożyczenia Noaha Weisshaupta z FC Freiburg. Kolejnym zawodnikiem, który opuszcza szeregi Legii, jest Marco Burch. 25-letni Szwajcar rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron.

Środkowy obrońca trafił do Legii w lipcu 2023 roku z FC Luzern, a w ubiegłym sezonie spędził okres wypożyczenia w Radomiaku Radom. Po powrocie do Warszawy nie zdołał wywalczyć miejsca w pierwszym składzie. W pierwszej części kampanii rozegrał zaledwie siedem meczów. Wszystko wskazuje na to, że Burch wróci do Szwajcarii. Piłkarz jest blisko podpisania kontraktu z Servette FC, które obecnie zajmuje 10. miejsce w lidze szwajcarskiej.

Legia planuje dwutygodniowy zimowy obóz w hiszpańskiej miejscowości Mijas. Pierwszym ligowym rywalem Wojskowych w rundzie wiosennej będzie Korona Kielce (1 lutego, godz. 17:30) w ramach 19. kolejki Ekstraklasy.