Legia Warszawa może rozstać się z wahadłowym. Rozwiąże kontrakt?

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Patryk Kun pożegna się z Legią Warszawa?!

Legia Warszawa w ostatnich dniach okienka transferowego jest niezwykle aktywna na rynku transferowym. Wojskowi mają spore aspiracje w tym sezonie, co potwierdzają transferami chociażby Kamila Piątkowskiego czy Noaha Weisshaupta. A przecież będzie jeszcze jeden wielki ruch – Kacper Urbański.

Niemniej zgodnie ze starą zasadą – skoro zatrudniają, to znaczy, że będą zwalniać. Z tego też powodu z klubem z Łazienkowskiej pożegnać może się kilku piłkarzy. Jednym z takich graczy jest chociażby Migouel Alfarela, który jedną nogą był już poza Legią, ale coś się zmieniło, o czym donosi na naszych łamach Piotr Koźmiński. Teraz z kolei Łukasz Olkowicz z „Przeglądu Sportowego Onet” donosi z kolei o tym, że umowę ze stołecznym zespołem może rozwiązać Patryk Kun.

Lewy wahadłowy nie ma szans w konkurencji z Arkadiuszem Recą oraz Rubenem Vinagrem, przez co najpewniej jeszcze tego lata może odejść z Legii. Patryk Kun w sumie w tym sezonie rozegrał cztery mecze, w których zanotował jedną asystę. Łącznie dla ekipy z Warszawy ma w swojej karierze 73 występy i jedno trafienie oraz pięć ostatnich podań. Serwis „Transfermarkt” wycenia 30-latka na 350 tysięcy euro.

