Legia sprzeda obrońcę. Ma sporo na nim zarobić

Legia Warszawa najpewniej sprzeda Sergio Barcię. Hiszpan obecnie wypożyczony jest do zespołu UD Las Palmas, ale ma tam trafić na stałe nawet za 1,5 miliona euro, o czym informuje "La Provincia".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Sergio Barcia definitywnie opuści Legię Warszawa

Legia Warszawa w tym sezonie może być dość średnio zadowolona ze swoich wyników. Wydaje się, że zespół Edwarda Iordanescu do tej pory gra poniżej swoich możliwości i widać to w tabeli PKO Ekstraklasy. Stołeczny klub, który miał walczyć o mistrzostwo Polski obecnie zajmuje dopiero 7. miejsce w stawce i do pierwszej lokaty traci aż siedem oczek.

Niemniej pomimo wyników kibice mogą być optymistami, bowiem kadra zespołu z Łazienkowskiej daje nadzieję na to, że będzie lepiej. Tego lata Michał Żewłakow oraz cały dział sportowy wykonali bardzo dużo pracy, aby drużyna była mocna. Do klubu sprowadzono kilku gwiazdorów, ale i odeszło z niego wielu piłkarzy.

Jednym z nich jest Sergio Barcia, który udał się na wypożyczenie do hiszpańskiego zespołu UD Las Palmas. Piłkarz zbiera tam dobre recenzje i sam jest zadowolony z tego pobytu, dlatego też ekipa z La Liga 2 ma zdecydować się na jego wykup. Według informacji przekazanych przez serwis „La Provincia”, sprawa jest bliska realizacji, a suma transferu ma wynieść 1,5 miliona euro.

Sergio Barcia w tym sezonie rozegrał w sumie osiem spotkań, w których zdobył jednego gola. Dla Legii Warszawa zanotował z kolei w sumie 15 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 400 tysięcy euro.

