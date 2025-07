Legia otrzymała ofertę! 1,5 miliona euro za gwiazdora

Maciej Rogowski / Almay Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Legia może stracić Steve’a Kapuadiego

Legia Warszawa w tym sezonie rozegrała już cztery mecze i do tej pory pozostaje bez porażki na swoim koncie. Piłkarzom z Łazienkowskiej udało się bowiem dwukrotnie pokonać zespół Aktobe w eliminacjach Ligi Europy, a w ostatni czwartek zremisować z Banikiem Ostrawa. Wcześniej zwycięstwem zakończył się także mecz o Superpuchar Polski. Niemniej gra zespołu i styl pozostawia jeszcze sporo do życzenia, ale być może z czasem będzie lepiej, szczególnie, gdy nowe twarze zaadaptują się do drużyny.

Z pewnością jednak w poprawie gry i lepszych wynikach nie pomoże sprzedaż jednego z najważniejszych graczy drużyny. Według informacji, które przekazał na platformie X (dawniej Twitter) Sacha Tavolieri, Anderlecht Bruksela złożył ofertę w wysokości 1,5 miliona euro za Steve’a Kapuadiego. Kongijski środkowy obrońca miał otrzymać propozycję trzyletniego kontraktu w ekipie wielokrotnego mistrza Belgii.

Steve Kapuadi w tym sezonie rozegrał wszystkie mecze w pełnym wymiarze czasowym. 27-letni środkowy obrońca z Demokratycznej Republiki Konga w minionych rozgrywkach z kolei wystąpił w sumie w 47 spotkaniach, w których zdobył pięć goli oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na trzy miliony euro.

