Robert Lewandowski w 2022 roku rozstał się z Bayernem Monachium

Z decyzją dotyczącą Polaka wciąż nie pogodził się Lothar Matthaus

Niemiec wprost ostatnio powiedział, że Bayern zamiast kupować Harry’ego Kane’a lepiej wyszedłby, gdyby przedłużył kontrakt z Lewym i zaproponował mu podwyżkę

Matthaus z radą rekina biznesu

Robert Lewandowski w swoim pierwszym sezonie w ekipie z Camp Nou zdobył 33 bramki i zaliczył osiem kluczowych podań. Tymczasem były zawodnik Bayernu Monachium nie ukrywa, że tęskni za reprezentantem Polski na Allianz Arena.

Lewandowski to legenda Bawarczyków, podobnie jak Lothar Matthaus. Były reprezentant Niemiec z utęsknieniem wypowiadał się o obecnym napastniku Blaugrany. Dał też do zrozumienia, że chęć pozyskania Harry’ego Kane’a przez Bayern to ewidentne przyznanie się do błędu władz monachijskiej ekipy w związku z rozstaniem Lewego.

– Gdyby przedłużono kontrakt Lewandowskiego na trzy lata i dano mu podwyżkę, byłoby taniej – przekonywał Matthaus cytowany przez Mundo Deportivo.

Angielski napastnik nadal jest zdeterminowany, aby opuścić Tottenham. Realny scenariusz zakłada, że może kontynuować karierę w Bayernie. Suma transferowa za transakcję z udziałem Kane’a może wynieść mniej więcej 100 milionów euro.

