Lechia chce 15 milionów za napastnika! Gigant z Czech odmówił

Tomas Bobcek jest w bardzo dobrej formie na początku sezonu, a to powoduje, że zainteresowała się nim Slavia Praga. Kwota 15 milionów euro wymagana przez Lechię jednak zniechęciła giganta, o czym poinformował serwis "infotbal.cz".

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

15 milionów za Bobcka zniechęciło Slavię Praga

Lechia Gdańsk prawdopodobnie będzie miała olbrzymie problemy w tym sezonie z utrzymaniem się w PKO Ekstraklasie. Na szczęście dla zespołu Johna Carvera udało się w końcu zniwelować ujemne punkty nałożone przez PZPN, ale nadal pozostają oni na ostatnim miejscu w tabeli. Aktualnie mają na koncie zero oczek i tracą pięć do bezpiecznej pozycji.

Na początku tego sezonu z pewnością jednak może imponować forma ataku, a szczególnie Tomasa Bobcka, który właściwie strzela gola za golem i jest jednym z najlepszych graczy całej ligi po sześciu kolejkach. Tak dobra forma Słowaka powoduje, że interesują się nim kluby z mocniejszych lig. Już jakiś czas temu media informowały o tym, że znalazł się on na celowniku Slavii Praga, ale teraz te informacje potwierdził w rozmowie z serwisem „infotbal.cz”, prezes giganta z Pragi.

Co ciekawe, pomimo wielkich możliwości Slavii, zmuszeni oni byli zrezygnować ze starań o Bobcka, po tym, jak usłyszeli wymagania Lechii Gdańsk. Ta bowiem oczekuje za napastnika 12,5 miliona euro, a z bonusami kwota wzrasta do aż 15 milionów euro. W obecnym sezonie Słowak zdobył pięć goli i zanotował jedną asystę w 6 meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-latka na 750 tysięcy euro.

