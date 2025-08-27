Lech Poznań złożył ofertę za kolejnego napastnika! Tym razem się uda?

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech z kolejną ofertą za napastnika

Lech Poznań najprawdopodobniej zagra tej jesieni w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. Kolejorz musiałby bowiem odrobić stratę aż czterech goli z pierwszego meczu z KRC Genk, co wydaje się niemożliwe, tym bardziej, że mecz rozgrywany będzie w Belgii, a w drużynie zabraknie kapitana.

To właśnie pozycja napastnika w ostatnim czasie zdominowała wszystkie plotki transferowe na temat Lecha Poznań. Kolejorz intensywnie rozgląda się za nowym graczem na tę pozycję i interesuje się różnymi piłkarzami. Problem w tym, że większość ofert złożonych została już odrzucona. Teraz jednak może być inaczej, bowiem według informacji przekazanych przez serwis „Parmalive.com”, mistrz Polski wysłał propozycję do włoskiej Parmy. Jej obiektem jest reprezentant Kongo, Gabriel Charpentier.

Ekipa z Wielkopolski skontaktowała się z otoczeniem zawodnika, który znajduje się na wylocie z klubu. 26-letni Kongijczyk w minionym sezonie rozegrał w sumie 10 spotkań na poziomie Serie A i zdobył w nich jednego gola oraz zanotował trzy asysty. Wcześniej nieco lepiej radził sobie w Serie B, gdzie w 56 spotkaniach ma na koncie 14 goli i 5 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 1,3 miliona euro.

