Lech Poznań traci kluczowego zawodnika, czas na przygodę w Serie A

Filip Marchwiński wkrótce zacznie swoją zagraniczną przygodę piłkarską. US Lecce na X przekazało, że piłkarz przejdzie testy medyczne przed transferem z Lecha Poznań.

Źródło: Goal.pl / US Lecce

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Filip Marchwiński i Antonio Milić

Filip Marchwiński zamieni Lecha Poznań na US Lecce

Lech Poznań od zwycięstwa zaczął nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Mimo wszystko w kontekście klubu z Bułgarskiej dużo mówi się o tym, że kadra pierwszej drużyny nie zachwyca. Niebawem ekipa z Poznania będzie miała kolejne wyzwanie, aby znaleźć następcę dla jednego z kluczowych graczy. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce Filip Marchwiński zostanie nowym zawodnikiem Lecce.

“Filip Marchwiński, czyli piłkarz urodzony w 2002 roku, właśnie wylądował we Włoszech i jest w drodze do Lecce. Zawodnik jutro przejdzie testy medyczne przed finalizacją transferu” – czytamy na profilu Lecce na platformie X.

🟡🔴 🛬𝙁𝙞𝙡𝙞𝙥 𝙈𝙖𝙧𝙘𝙝𝙬𝙞𝙣́𝙨𝙠𝙞, calciatore polacco classe 2002, è appena atterrato e sta raggiungendo Lecce e nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche di rito! pic.twitter.com/TMNymQNyAE — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) July 25, 2024

Jeśli nie stanie się nic nie przewidzianego, to młodzieżowy reprezentant Polski podobnie jak swego czasu Mariusz Stępiński stanie się graczem Lecce. Marchwiński o miejsce w składzie Gialloblu będzie mógł rywalizować między innymi z Remi Oudidem. Barw klubu z Serie A broni także inny Polak. Marcin Listkowski trafił do tej ekipy we wrześniu 2020 roku.

Marchwiński to zawodnik, mający na swoim koncie między innymi 125. meczów w PKO BP Ekstraklasie i sześć spotkań w Lidze Europy. W poprzedniej kampanii piłkarz wystąpił w 35 meczach, notując w nich 11 trafień i sześć asyst. Obecny kontrakt Marchwińskiego z Lechem wygasa z końcem czerwca przyszłego roku. Rynkowa wartość Polaka wynosi sześć milionów euro.

