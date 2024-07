fot. Pressfocus Na zdjęciu: Filip Marchwiński

Marchwiński odchodzi. Wychowanek Lecha trafi do Włoch

Filip Marchwiński swego czasu uchodził za największy talent w akademii Lecha Poznań. Zadebiutował w bardzo młodym wieku, ale później nie rozwijał się w oczekiwanym tempie. Uważano wręcz, że z ofensywnego pomocnika już nic nie będzie, ale wreszcie zaczął odgrywać w klubie z Wielkopolski znaczącą rolę. Przełomowy był dla niego sezon 2023/2024. W Ekstraklasie uzbierał osiem bramek i pięć asyst, a dodatkowo udało mu się zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Polski. Słynący z wielomilionowych zarobków na swoich wychowankach Kolejorz szykował się do kolejnej sprzedaży.

Końcówka sezonu nie była zbyt dobra w wykonaniu Lecha i samego Marchwińskiego. Z pewnością negatywnie wpłynęło to na zainteresowanie jego osobą, ale plan poznaniaków się nie zmieniał – tego lata pomocnik miał opuścić Ekstraklasę i przenieść się do zagranicznego klubu. Wszystko wskazuje na to, że temat jest już finalizowany. Tomasz Włodarczyk poinformował, że Marchwiński najprawdopodobniej zostanie zawodnikiem włoskiego Lecce. Do Lecha Poznań wpłynęła oferta przekraczająca trzy miliony euro.

Włosi są zdeterminowani, aby jak najszybciej sprowadzić Marchwińskiego. Zimą Lecce wykazywało zainteresowanie transferem Bartosza Slisza, lecz Legia Warszawa ostatecznie przyjęła propozycję z MLS.

