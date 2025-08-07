Lech Poznań może stracić gwiazdora! Chce go klub z Półwyspu Arabskiego

14:01, 7. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Hatam Shiralizadeh, Tasnimnews / (X)

Ali Gholizadeh, gwiazdor Lecha Poznań znalazł się na celowniku zespołu Al-Nasr SC ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Informacje w tej sprawie przekazał Hatam Shiralizadeh z serwisu "Tasnimnews" na platformie X.

Piłkarze Lecha Poznań
ZUMA Press Inc /Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Gwiazdor Lecha na radarze klubu z ZEA

Lech Poznań tego lata z pewnością jeszcze dokona jakiś ruchów na rynku transferowym. Z jednej strony mówi się cały czas o przyjściu kogoś nowego do ofensywy zespołu Nielsa Frederiksena, ale z drugiej o możliwych odejściach. W tym gronie przede wszystkim wymienia się Afonso Sousę, ale także inne nazwisko.

Ali Gholizadeh, bo o nim mowa, już jakiś czas temu łączony był z odejściem z Lecha, ale wówczas mówiło się o klubie z Iranu, a więc jego ojczyzny. Teraz pojawiła się inna opcja. Według informacji, które przekazał Hatam Shiralizadeh z serwisu „Tasnimnews” na platformie X, gwiazdorem Lecha Poznań interesuje się zespół Al-Nasr SC ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mają oni chcieć pozyskać skrzydłowego jeszcze tego lata.

Irańczyk w obecnym sezonie rozegrał dla Kolejorza w sumie cztery mecze. W poprzedniej kampanii Gholizadeh był jednym z najważniejszych graczy mistrzowskiego składu. W sumie zdobył wówczas osiem goli oraz zanotował sześć asyst w 34 meczach. Serwis „Transfermarkt” obecnie wycenia gwiazdora na 2,5 miliona euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

